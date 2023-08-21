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Крупные доноры Республиканской партии США настаивают на поиске альтернативы Трампу, - СМИ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Несколько ведущих доноров Республиканской партии США пытаются найти альтернативу бывшему президенту Дональду Трампу для участия в президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп получили тайные предложения касательно предварительного участия в президентской гонке.

Миллиардер Рональд Лаудер, входящий в число доноров Республиканской партии, намерен поддержать Янгкина, если губернатор примет участие в гонке. Другой миллиардер, Томас Петерффи, с начала весны пожертвовал не менее 2 млн долларов организации Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Другие крупные доноры-республиканцы также в последнее время проявляют интерес к Янгкину.

Ранее также источники в Республиканской партии сообщали, что медиамагнат Руперт Мердок в частном порядке заявил, что хочет, чтобы Янгкин участвовал в президентской гонке. После этого губернатор Вирджинии стал частым гостем на Fox News.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

 

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