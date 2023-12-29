Великі черги. Як записатися до "Паспортного сервісу" у Празі
У закордонних центрах ДП "Документ" останні кілька днів суттєво зріс попит на виготовлення закордонних паспортів. Живі черги перевищують пропускну спроможність паспортних сервісів, тому співробітники працюють понаднормово.
Як записатися в електронну чергу та які послуги можна отримати у стаціонарному центрі ДП "Документ" у Празі, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Ажіотаж спричинила новина про можливий контроль українських чоловіків за кордоном під час оформлення документів, що пропонується у новому законопроекті про мобілізацію. Через це у паспортних сервісах у багатьох країнах спостерігається підвищений попит на оформлення закордонних паспортів.
Українці у Чехії можуть звернутися за отриманням документів у Празі, де нещодавно відкрилося стаціонарне відділення ДП "Документ". Там громадяни України можуть замовити новий закордонний паспорт, внутрішній паспорт у вигляді ID-картки, обміняти водійське посвідчення.
Пропускна спроможність центру у Празі – 400-500 людей. Прийом відбувається і за живою, і за електронною чергою.
Із 27 грудня через збільшення числа відвідувачів працівники паспортного сервісу приймали документи на закордонні паспорти навіть після закінчення робочих годин, щоб надати послуги всім, хто взяв талон у живу чергу. 28 грудня перші відвідувачі були біля дверей ДП "Документ" о 5 ранку. Ті, хто прийшли після 9 години, в живу чергу вже не потрапили.
"Постійний стаціонарний центр у місті Прага безперебійно працює та щоденно має змогу прийняти близько 450 осіб. Будьте впевнені, що кожен, хто потребує допомоги, отримає її", – зазначається на сторінці сервісу у Facebook.
Водночас запис в електронну чергу гарантує подачу документів в точний час майже без очікування. Вільні слоти на сайті відкриваються за 5 днів до дати візиту, щодня об 11:00 за чеським часом, крім вівторка (бо в неділю центр не працює). Слотів не буде, якщо на п'ятий день припадає державний вихідний чи святковий день. На сайті бувають доступні приблизно 100 слотів на день.
Адреса відділення: Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4. Графік роботи: понеділок-субота з 9:00 до 18:00, неділя – вихідний.
Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт після досягнення 18 років, зможуть це зробити в підрозділах ДП "Документ". Процедуру встановлення особи зможуть проводити в режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.
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