Большие очереди. Как записаться в "Паспортный сервис" в Праге

Как записаться в электронную очередь и какие услуги можно получить в стационарном центре ГП "Документ" в Праге, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Ажиотаж вызвала новость о возможном контроле украинских мужчин за границей во время оформления документов, который предлагается в новом законопроекте о мобилизации. Поэтому в паспортных сервисах во многих странах наблюдается повышенный спрос на оформление загранпаспортов.

Украинцы в Чехии могут обратиться за получением документов в Праге, где недавно открылось стационарное отделение ГП "Документ". Там граждане Украины могут заказать новый загранпаспорт, внутренний паспорт в виде ID-карты, обменять водительское удостоверение.

Пропускная способность центра в Праге – 400-500 человек. Прием проводится и в порядке живой очереди, и электронной.

С 27 декабря из-за увеличения числа посетителей работники паспортного сервиса принимали документы на загранпаспорта даже после окончания рабочих часов, чтобы предоставить услуги всем, кто взял талон в живую очередь. 28 декабря первые посетители были у дверей ГП "Документ" в 5 утра. Те, кто пришел после 9 часов, в живую очередь уже не попали.

"Постоянный стационарный центр в городе Прага бесперебойно работает и ежедневно может принять около 450 человек. Будьте уверены, что каждый, кто нуждается в помощи, получит ее", – отмечается на странице сервиса в Facebook.

В то же время, запись в электронную очередь гарантирует подачу документов в точное время почти без ожидания. Свободные слоты на сайте открываются за 5 дней до даты визита, ежедневно в 11:00 по чешскому времени, кроме вторника (потому что в воскресенье центр не работает). Слотов не будет, если на пятый день приходится государственный выходной или праздничный день. На сайте бывают доступны примерно 100 слотов в день.

Адрес отделения: Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4. График работы: понедельник-суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной.