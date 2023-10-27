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Де за кордоном можна відновити українські права водія: всі адреси

П'ятниця 27 жовтня 2023 13:24
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Де за кордоном можна відновити українські права водія: всі адреси Фото: Паспортний сервіс у Кракові, Польща (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які вимушено опинилися за кордоном, можуть відновити втрачені водійські права у 9 містах чотирьох країн. Раніше можна було лише обміняти наявний пластиковий бланк посвідчення.

Де за кордоном можна відновити водійські документи, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".

У яких містах можна звернутися за відновленням посвідчення

ДП "Документ" нещодавно почав надавати у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" послугу відновлення водійського посвідчення внаслідок втрати чи викрадення. Це стало можливим завдяки співпраці із Головним сервісним центром МВС. Послугу можна отримати вже у чотирьох країнах.

У Польщі можна звернутися за відновленням водійських посвідчень за такими адресами:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська 415.

У Німеччині можна звернутися до "Паспортного сервісу" у містах:

  • Кельн: Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії за такими адресами:

  • Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).

У Туреччині центр працює за адресою:

  • Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Отримати послугу можна без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням: pasport.org.ua/solutions/e-queue. Отримати безкоштовну консультацію щодо відновлення/обміну посвідчення водія можна у Facebook на офіційній сторінці ДП "Документ.

Які документи треба надати до "Паспортного сервісу"

Перелік необхідних документів, щоб відновити водійське посвідчення:

  • паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації;
  • довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);
  • документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних) – наприклад, свідоцтво про шлюб.

В ДП "Документ" планують запровадити послугу відновлення посвідчення водія в усіх центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" в Україні та за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що посвідку на проживання в Україні тепер можна оформити за кордоном. Раніше іноземці могли зробити це тільки на території України.

Також ми писали, що українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.

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