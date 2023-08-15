Велике журі повернуло суду обвинувальний акт по справі втручання Трампа у вибори, - NBC

Перед Великим журі виступав окружний прокурор Фултона колишній віце-губернатор штату Джорджія Джефф Дункан та інші.

Видання стверджує, що бачило обвинувальний акт, який складається з 10 пунктів. Однак інші ЗМІ заявляли, що достеменно невідомо, проти кого саме направлені ці звинувачення.

Очікується, що суддя оголосить точну інформацію через кілька годин.

Суди проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію, яке випливає зі справи про втручання у вибори, стало третьою справою, яку порушили проти Трампа. До цього, в квітні, Велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Пізніше йому пред'явили звинувачення по справі про "секретні документи". По деяким пунктам йому загрожує від 20 років в'язниці.

Докладніше про те, за що судять експрезидента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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