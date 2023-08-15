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Большое жюри вернуло суду обвинительный акт по делу вмешательства Трампа в выборы, - NBC

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Большое жюри присяжных, заслушавшее доказательства по делу возможного вмешательства бывшего президента США Дональда Трампа в выборы 2020 года, вернуло суду обвинительный акт по 10 пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Перед Большим жюри выступал окружной прокурор Фултона бывший вице-губернатор штата Джорджия Джефф Дункан и другие.

Издание утверждает, что видело обвинительный акт, состоящий из 10 пунктов. Однако другие СМИ заявляли, что неизвестно, против кого именно направлены эти обвинения.

Ожидается, что судья объявит точную информацию через несколько часов.

Суды против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия, вытекающее из дела о вмешательстве в выборы, стало третьим делом, возбужденным против Трампа. До этого, в апреле , Большое жюри присяжных сочло Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс .

Позже ему предъявили обвинение по делу о "секретных документах". По некоторым пунктам ему грозит от 20 лет тюрьмы.

Подробнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп