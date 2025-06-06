Жертва рідкоземельних металів: Suzuki припиняє випуск популярного хетчбека

Компанія Suzuki зупинила випуск популярного хетчбека Swift через брак рідкісноземельних металів. Китай, частку якого припадає близько 90 відсотків всіх світових поставок рідкісноземельних металів, запровадив обмеження експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Першим японським виробником, котрий постраждав від цього рішення, став Suzuki: виробництво більшості версій Swift поставлено на паузу з 26 травня. За даними інсайдерів, виробник підтвердив інформацію та заявив, що частково перезапустить складання Swift на своєму заводі в Сагарі (префектура Кумамото) 13 червня.

Повністю випуск обіцяють відновити після 16 червня: у Suzuki запевняють, що їм вдалося досягти визначеності щодо подальших поставок із Китаю.

Вплив рідкісноземельних металів на світовий автопром

Обмеження експорту РЗМ з боку Китаю порушили безліч найважливіших для автовиробників ланцюжків поставок. Так, сплави з РЗМ застосовуються у виробництві магнітів, якими оснащуються двигуни для електромобілів та гібридів. Китай також запровадив обмеження на вивезення магнітів, а ось експортувати готові двигуни все ще дозволено.

У зв'язку з цим великі американські виробники вже розглядають можливість перенесення частини виробництв у Китай. Ввезених до США рідкісноземельних металів їм вистачить лише на кілька тижнів, повідомляли інсайдери.