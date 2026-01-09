ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Велике літієве родовище на Кіровоградщині віддають у розробку другу Трампа, - NYT

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 22:13
UA EN RU
Велике літієве родовище на Кіровоградщині віддають у розробку другу Трампа, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" на Кіровоградщині консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела видання розповіли, що відповідна комісія вже ухвалила рішення і найближчим часом воно буде затверджено Кабміном.

Зазначається, що іншим інвестором є енергетична компанія TechMet, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному за часів першого президентства Трампа.

За словами двох членів комісії, тендер був неупередженим, а переможець виконав більшість його критеріїв.

Проєкт з розробки родовища на Кіровоградщині може стати одним із перших, що реалізуються в рамках угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Що відомо про "Добру"

Родовище розташоване у Кіровоградській області (поблизу Добровеличківки) та має стратегічне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів.

Воно належить до одного з найбільших у країні з видобутку літію - близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1-1,4 % Li₂O.

Це дві ділянки (Станкувате і Надія) зі спільно приблизно 1,2 млн тонн літієвої руди.

Що відомо про Рональда Лаудера

Рональд Лаудер знайомий із Трампом ще зі студентських років, і, як повідомляється, підказав йому ідею з купівлею Гренландії.

Лаудер є мільярдером і великим спонсором Республіканської партії із Нью-Йорка. Крім того, він спадкоємець косметичної імперії Estee Lauder, заснованої його батьками Есте та Джозефом Лаудерами.

Forbes оцінював статки Лаудера у травні 2025 року в 4,7 мільярда доларів, що ставило його на 796-те місце у списку світових мільярдерів.

Нагадаємо, 1 травня Україна і Сполучені Штати підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду.

Пізніше, 8 травня, Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду. Український лідер Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Україна Дональд Трамп Кіровоградська область
