Крупное литиевое месторождение на Кировоградщине отдают в разработку другу Трампа, - NYT

Украина, Пятница 09 января 2026 22:13
UA EN RU
Крупное литиевое месторождение на Кировоградщине отдают в разработку другу Трампа, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина отдает разработку крупного месторождения лития "Добра" на Кировоградщине консорциуму, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники издания рассказали, что соответствующая комиссия уже приняла решение и в ближайшее время оно будет утверждено Кабмином.

Отмечается, что другим инвестором является энергетическая компания TechMet, которая частично принадлежит инвестиционному агентству правительства США, созданному во времена первого президентства Трампа.

По словам двух членов комиссии, тендер был беспристрастным, а победитель выполнил большинство его критериев.

Проект по разработке месторождения на Кировоградщине может стать одним из первых, реализуемых в рамках соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Что известно о "Добре"

Месторождение расположено в Кировоградской области (вблизи Добровеличковки) и имеет стратегическое значение для производства аккумуляторов для электромобилей.

Оно относится к одному из крупнейших в стране по добыче лития - около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1-1,4% Li₂O.

Это два участка (Станкуватое и Надежда) с совместно примерно 1,2 млн тонн литиевой руды.

Что известно о Рональде Лаудере

Рональд Лаудер знаком с Трампом еще со студенческих лет, и, как сообщается, подсказал ему идею с покупкой Гренландии.

Лаудер является миллиардером и крупным спонсором Республиканской партии из Нью-Йорка. Кроме того, он наследник косметической империи Estee Lauder, основанной его родителями Эсте и Джозефом Лаудерами.

Forbes оценивал состояние Лаудера в мае 2025 года в 4,7 миллиарда долларов, что ставило его на 796-е место в списке мировых миллиардеров.

Напомним, 1 мая Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда.

Позже, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Украина Дональд Трамп Кировоградская область
