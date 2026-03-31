Великдень під обстрілами: у Херсонській області вводять додаткові обмеження на свята

Головне:

Чому вводять обмеження

Очільник ОВА наголошує, що регіон вже вже четвертий рік поспіль відзначає Великдень в умовах війни. За цей час російські обстріли пошкодили 43 релігійні об’єкти та повністю зруйнували ще 15 храмів. Зокрема, під удари потрапляли й місця, куди люди приходять молитися.

Саме тому під час засідання Ради церков і релігійних організацій області вирішили розглянути додаткові заходи безпеки. Насамперед планують заходи, які зменшать кількість масових подій.

Які обмеження планують

Влада разом із духовенством обговорили можливість повної заборони проводити богослужіння у Херсонській області у період комендантської години.

Освячувати великодні кошики рекомендують на вулиці, але без скупчення людей. Для цього їх планують проводити частіше - починаючи вже з Великої суботи.

За можливості богослужіння рекомендують проводити у нижніх храмах, які є більш безпечними. Водночас вірянам заборонять перебувати у церквах, які розташовані у прибережній зоні. Можуть обмежити і відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій.

Священнослужителів просять провести роз’яснювальну роботу серед парафіян щодо цих обмежень.

Посилення безпеки

У святкові дні в області збільшать кількість правоохоронців і представників сил безпеки. Вони патрулюватимуть населені пункти.

Остаточні рішення найближчим часом мають затвердити на Раді оборони Херсонської області.

Влада закликає жителів області: