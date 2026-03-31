Пасха под обстрелами: в Херсонской области вводят дополнительные ограничения на праздники

Почему вводят ограничения

Глава ОГА отмечает, что регион уже четвертый год подряд отмечает Пасху в условиях войны. За это время российские обстрелы повредили 43 религиозных объекта и полностью разрушили еще 15 храмов. В частности, под удары попадали и места, куда люди приходят молиться.

Именно поэтому во время заседания Совета церквей и религиозных организаций области решили рассмотреть дополнительные меры безопасности. Прежде всего планируют меры, которые уменьшат количество массовых событий.

Какие ограничения планируют

Власти вместе с духовенством обсудили возможность полного запрета проводить богослужения в Херсонской области в период комендантского часа.

Освящать пасхальные корзины рекомендуют на улице, но без скопления людей. Для этого их планируют проводить чаще - начиная уже с Великой субботы.

По возможности богослужения рекомендуют проводить в нижних храмах, которые являются более безопасными. В то же время верующим запретят находиться в церквях, которые расположены в прибрежной зоне. Могут ограничить и посещение кладбищ, если это не касается похоронных процессий.

Священнослужителей просят провести разъяснительную работу среди прихожан относительно этих ограничений.

Усиление безопасности

В праздничные дни в области увеличат количество правоохранителей и представителей сил безопасности. Они будут патрулировать населенные пункты.

Окончательные решения в ближайшее время должны утвердить на Совете обороны Херсонской области.

Власти призывают жителей области: