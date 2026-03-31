Пасха под обстрелами: в Херсонской области вводят дополнительные ограничения на праздники

В Херсонской области Пасхальные праздники будут проходить с дополнительными ограничениями из-за ситуации с безопасностью. Для жителей региона готовят формат празднования, который минимизирует риски для их жизни и здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Главное:
Глава ОГА отмечает, что регион уже четвертый год подряд отмечает Пасху в условиях войны. За это время российские обстрелы повредили 43 религиозных объекта и полностью разрушили еще 15 храмов. В частности, под удары попадали и места, куда люди приходят молиться.
Именно поэтому во время заседания Совета церквей и религиозных организаций области решили рассмотреть дополнительные меры безопасности. Прежде всего планируют меры, которые уменьшат количество массовых событий.
Власти вместе с духовенством обсудили возможность полного запрета проводить богослужения в Херсонской области в период комендантского часа.
Освящать пасхальные корзины рекомендуют на улице, но без скопления людей. Для этого их планируют проводить чаще - начиная уже с Великой субботы.
По возможности богослужения рекомендуют проводить в нижних храмах, которые являются более безопасными. В то же время верующим запретят находиться в церквях, которые расположены в прибрежной зоне. Могут ограничить и посещение кладбищ, если это не касается похоронных процессий.
Священнослужителей просят провести разъяснительную работу среди прихожан относительно этих ограничений.
В праздничные дни в области увеличат количество правоохранителей и представителей сил безопасности. Они будут патрулировать населенные пункты.
Окончательные решения в ближайшее время должны утвердить на Совете обороны Херсонской области.
Ранее РБК-Украина писало, почему Пасху в 2026 году празднуют в разные даты - 5 апреля у католиков и 12 апреля у православных. Дата праздника ежегодно определяется по специальному алгоритму (после весеннего равноденствия и полнолуния), однако из-за использования разных календарей и пасхалий в западной и восточной традициях возникает разница примерно в неделю. Несмотря на переход ПЦУ на новый календарь, принцип исчисления Пасхи для православных остается общим.
Также мы рассказывали о Чистом четверге, его значении и традиции празднования в Украине.