Великдень 2025 у Києві: де святити паски та коли йти до церкви (розклад служб)

Києво-Печерська лавра
До Великодня 2025 на території Києво-Печерської лаври (вул. Лаврська, 9) відбудеться освячення пасок 19 та 20 квітня у церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських:
- у Велику суботу, 19 квітня - з 16:00 до 21:00;
- у Великдень, 20 квітня - після божественної літургії з 12:00 до 17:30.
Святкова літургія 20 квітня триватиме з 06:00 до 12:00. Крім церковних служб на території лаври пройдуть тематичні екскурсії, майстер-класи, а 20 квітня з 11:00 до 15:00 - святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху.
Фото: освячення кошиків на Великдень у Києво-Печерській лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Свято-Михайлівський Золотоверхий собор
У Велику суботу, 19 квітня у Михайлівському соборі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) відбудуться богослужіння за розкладом:
- 07:40 - Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 21:00 - Читання книги Діянь апостольських
- 23:00 - Пасхальна Полуношниця
Розклад на Великдень, 20 квітня:
- 00:00 - Пасхальна Утреня
- 01:00 - Часи і Літургія свт. Іоана Золотоустого
- 09:00 - Пізня Літургія
- 17:00 - Пасхальна вечірня
Варто зазначити, що через дію комендантської години в Києві, перебування на вулиці з 00:00 до 05:00 заборонено, тому богослужіння можна буде подивитися онлайн.
Фото: Великдень у Михайлівському соборі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)
Віряни української греко-католицької церкви на Лівому березі зможуть освятити кошики в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5).
У Велику суботу, 19 квітня:
- з 15:00 до 21:00 - освячення великодніх кошиків
20 квітня:
- 07:15 - Пасхальна Утреня
- 08:30 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)
- 11:00 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)
- 16:30 - Гаївки
- 18:00 - Велика вечірня
Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)
Де святити великодні кошики: список церков ПЦУ по районах Києва
Печерський район
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
- Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в)
- Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)
- Храм Святого пр. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)
Подільський район
- Храм св. Миколи Притиски (вул. Хорива, 5а)
- Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
- Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церква Покрови Богородиці (вул. Світлицького, 30/20-а)
- Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7)
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)
- Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8)
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2)
- Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2)
Солом'янський район
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Каменярів, 13-15)
- Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)
Святошинський район
- Храм-каплиця святого Миколи Святоші (б. Академіка Вернадського, 85)
- Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (б. Ромена Роллана, 10-а)
- Церква Святої Трійці (вул. Робітнича, 115)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12)
- Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)
Голосіївський район
- Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вул. Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")
- Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а)
- Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вул. Академіка Тронька, 1)
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)
Шевченківський район
- Храм Святителя Миколая і (вул. Нагірна, 1)
- Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)
Деснянський район
- Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
- Церква Усіх Святих ПЦУ (пр. Червоної Калини, 4)
Дарницький район
- Храм святих апостолів Петра та Павла (пр. Миколи Бажана, 1)
- Храм Почаївської ікони божої матері (вул. Бориспільська 30-а)
- Храм Святого Миколая (вул. Харченка, 39)
Дніпровський район
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (вул. Чорних Запорожців, 26)
- Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а)
Облонський район
- Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, просп. Степана Бандери, 29а).
При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з сайтів храмів, сайт ПЦУ, публікація "Вечірній Київ".