Великдень 2025 у Києві: де святити паски та коли йти до церкви (розклад служб)

Києво-Печерська лавра

До Великодня 2025 на території Києво-Печерської лаври (вул. Лаврська, 9) відбудеться освячення пасок 19 та 20 квітня у церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських:

у Велику суботу, 19 квітня - з 16:00 до 21:00;

у Великдень, 20 квітня - після божественної літургії з 12:00 до 17:30.

Святкова літургія 20 квітня триватиме з 06:00 до 12:00. Крім церковних служб на території лаври пройдуть тематичні екскурсії, майстер-класи, а 20 квітня з 11:00 до 15:00 - святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху.

Фото: освячення кошиків на Великдень у Києво-Печерській лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор

У Велику суботу, 19 квітня у Михайлівському соборі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) відбудуться богослужіння за розкладом:

07:40 - Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого

21:00 - Читання книги Діянь апостольських

23:00 - Пасхальна Полуношниця

Розклад на Великдень, 20 квітня:

00:00 - Пасхальна Утреня

01:00 - Часи і Літургія свт. Іоана Золотоустого

09:00 - Пізня Літургія

17:00 - Пасхальна вечірня

Варто зазначити, що через дію комендантської години в Києві, перебування на вулиці з 00:00 до 05:00 заборонено, тому богослужіння можна буде подивитися онлайн.

Фото: Великдень у Михайлівському соборі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)

Віряни української греко-католицької церкви на Лівому березі зможуть освятити кошики в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5).

У Велику суботу, 19 квітня:

з 15:00 до 21:00 - освячення великодніх кошиків

20 квітня:

07:15 - Пасхальна Утреня

08:30 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)

11:00 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)

16:30 - Гаївки

18:00 - Велика вечірня

Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)

Де святити великодні кошики: список церков ПЦУ по районах Києва

Печерський район

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)

Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )

Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)

Храм Святого пр. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)

Подільський район

Храм св. Миколи Притиски (вул. Хорива, 5а)

Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)

Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церква Покрови Богородиці (вул. Світлицького, 30/20-а)

Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7)

Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)

Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8)

Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2)

Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2)

Солом'янський район

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Каменярів, 13-15)

Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)

Святошинський район

Храм-каплиця святого Миколи Святоші (б. Академіка Вернадського, 85)

Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (б. Ромена Роллана, 10-а)

Церква Святої Трійці (вул. Робітнича, 115)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12)

Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)

Голосіївський район

Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вул. Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")

Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а)

Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вул. Академіка Тронька, 1)

Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)

Шевченківський район

Храм Святителя Миколая і (вул. Нагірна, 1)

Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)

Деснянський район

Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)

Церква Усіх Святих ПЦУ (пр. Червоної Калини, 4)

Дарницький район

Храм святих апостолів Петра та Павла (пр. Миколи Бажана, 1)

Храм Почаївської ікони божої матері (вул. Бориспільська 30-а)

Храм Святого Миколая (вул. Харченка, 39)

Дніпровський район

Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (вул. Чорних Запорожців, 26)

Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а)

Облонський район

Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, просп. Степана Бандери, 29а).

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з сайтів храмів, сайт ПЦУ, публікація "Вечірній Київ".