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Великдень 2025 у Києві: де святити паски та коли йти до церкви (розклад служб)

Фото: освячення великодніх кошиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

Великдень 2025 припадає на 20 квітня для православних і католиків. З нагоди свята у храмах Києва відбудуться літургії та освячення кошиків з пасками та іншими частуваннями. Причому великодні богослужіння триватимуть не тільки в неділю, але й у суботу.

РБК-Україна публікує адреси церков у столиці та розклад богослужінь на Великдень 2025.

Києво-Печерська лавра

До Великодня 2025 на території Києво-Печерської лаври (вул. Лаврська, 9) відбудеться освячення пасок 19 та 20 квітня у  церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських:

  • у Велику суботу, 19 квітня - з 16:00 до 21:00;
  • у Великдень, 20 квітня - після божественної літургії з 12:00 до 17:30.  

Святкова літургія 20 квітня триватиме з 06:00 до 12:00. Крім церковних служб на території лаври пройдуть тематичні екскурсії, майстер-класи, а 20 квітня з 11:00 до 15:00 - святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху.

Фото: освячення кошиків на Великдень у Києво-Печерській лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор

У Велику суботу, 19 квітня у Михайлівському соборі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) відбудуться богослужіння за розкладом:

  • 07:40 - Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого
  • 21:00 - Читання книги Діянь апостольських
  • 23:00 - Пасхальна Полуношниця

Розклад на Великдень, 20 квітня:

  • 00:00 - Пасхальна Утреня
  • 01:00 - Часи і Літургія свт. Іоана Золотоустого
  • 09:00 - Пізня Літургія
  • 17:00 - Пасхальна вечірня

Варто зазначити, що через дію комендантської години в Києві, перебування на вулиці з 00:00 до 05:00 заборонено, тому богослужіння можна буде подивитися онлайн.

Фото: Великдень у Михайлівському соборі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)

Віряни української греко-католицької церкви на Лівому березі зможуть освятити кошики в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул.  Микільсько-Слобідська, 5).

У Велику суботу, 19 квітня: 

  • з 15:00 до 21:00 - освячення великодніх кошиків

20 квітня:

  • 07:15 - Пасхальна Утреня
  • 08:30 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)
  • 11:00 - Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків)
  • 16:30 - Гаївки
  • 18:00 - Велика вечірня

Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)

Де святити великодні кошики: список церков ПЦУ по районах Києва

Печерський район

  • Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
  • Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в)
  • Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)
  • Храм Святого пр. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)

Подільський район

  • Храм св. Миколи Притиски (вул. Хорива, 5а)
  • Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
  • Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
  • Церква Покрови Богородиці (вул. Світлицького, 30/20-а)
  • Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7)
  • Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)
  • Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8)
  • Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2)
  • Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2)

Солом'янський район

  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Каменярів, 13-15)
  • Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
  • Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)

Святошинський район

  • Храм-каплиця святого Миколи Святоші (б. Академіка Вернадського, 85)
  • Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (б. Ромена Роллана, 10-а)
  • Церква Святої Трійці (вул. Робітнича, 115)
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27-а)
  • Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12)
  • Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)

Голосіївський район

  • Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вул. Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")
  • Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а)
  • Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вул. Академіка Тронька, 1)
  • Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)

Шевченківський район

  • Храм Святителя Миколая і (вул. Нагірна, 1)
  • Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)

Деснянський район

  • Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
  • Церква Усіх Святих ПЦУ (пр. Червоної Калини, 4)

Дарницький район

  • Храм святих апостолів Петра та Павла  (пр. Миколи Бажана, 1)
  • Храм Почаївської ікони божої матері (вул. Бориспільська 30-а)
  • Храм Святого Миколая (вул. Харченка, 39)

Дніпровський район

  • Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (вул. Чорних Запорожців, 26)
  • Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а)

Облонський район

  • Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, просп. Степана Бандери, 29а).

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з сайтів храмів, сайт ПЦУ, публікація "Вечірній Київ".

Нагадаємо, у великодню ніч 2025 в більшості областей України діятиме комендантська година. Водночас у кількох регіонах її тривалість скоротили, щоб віряни могли відвідати святкові богослужіння.

Раніше РБК-Україна також писало, чи можна вважати участь в онлайн богослужінні повноцінним святкуванням Великодня.

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