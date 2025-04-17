Пасха 2025 в Киеве: где святить паски и когда идти в церковь (расписание служб)

Киево-Печерская лавра
К Пасхе 2025 на территории Киево-Печерской лавры (ул. Лаврская, 9) состоится освящение пасок 19 и 20 апреля в церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских:
- в Великую субботу, 19 апреля - с 16:00 до 21:00;
- на Пасху, 20 апреля - после божественной литургии с 12:00 до 17:30.
Праздничная литургия 20 апреля продлится с 06:00 до 12:00. Кроме церковных служб на территории лавры пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, а 20 апреля с 11:00 до 15:00 - праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха.
Фото: освящение корзин на Пасху в Киево-Печерской лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Свято-Михайловский Златоверхий собор
В Великую субботу, 19 апреля в Михайловском соборе ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) состоятся богослужения по расписанию:
07:40 - Часы. Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
21:00 - Чтение книги Деяний апостольских
23:00 - Пасхальная Полуночная
Расписание на Пасху, 20 апреля:
- 00:00 - Пасхальная Утреня
- 01:00 - Часы и Литургия св. Иоанна Златоустого
- 09:00 - Поздняя Литургия
- 17:00 - Пасхальная вечерняя
Стоит отметить, что из-за действия комендантского часа в Киеве пребывание на улице с 00:00 до 05:00 запрещено, поэтому богослужение можно будет посмотреть онлайн.
Фото: Пасха в Михайловском соборе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)
Прихожане украинской греко-католической церкви на Левом берегу смогут освятить корзины в Патриаршем соборе Воскресения Христова (ул. Никольско-Слободская, 5).
В Великую субботу, 19 апреля:
- с 15:00 до 21:00 - освящение пасхальных корзинок
20 апреля:
- 07:15 - Пасхальная Утреня
- 08:30 - Божественная Литургия (освящение пасхальной корзины)
- 11:00 - Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин)
- 16:30 - Гаевки
- 18:00 - Большая вечерняя
Фото: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)
Где святить пасхальные корзины: список церквей ПЦУ по районам Киева
Печерский район
- Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)
- Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая, 41-в)
- Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, ул. Выдубицкая, 40)
- Храм Святого пр. Серафима Саровского чудотворца (б. Леси Украинки, 25)
Подольский район
- Храм св. Николая Притиски (ул. Хорива, 5а)
- Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
- Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церковь Покрова Богородицы (ул. Светлицкого, 30/20-а)
- Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская, 7)
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)
- Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8)
- Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2)
- Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2)
Соломенский район
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Каменщиков, 13-15)
- Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Гарматная, 37)
Святошинский район
- Храм-часовня святого Николая Святоши (б. Академика Вернадского, 85)
- Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (б. Ромена Роллана, 10-а)
- Церковь Святой Троицы (ул. Рабочая, 115)
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул.Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (ул. Симиренко, 12)
- Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)
Голосеевский район
- Храм святых мучеников Бориса и Глеба (ул. Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")
- Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-я)
- Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (ул. Академика Тронька, 1)
- Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а)
Шевченковский район
- Храм Святителя Николая и (ул. Нагорная, 1)
- Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8)
Деснянский район
- Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
- Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Червоной Калины, 4)
Дарницкий район
- Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1)
- Храм Почаевской иконы божьей матери (ул. Бориспольская 30-я)
- Храм Святого Николая (ул. Харченко, 39)
Днепровский район
- Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Черных Запорожцев, 26)
- Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)
Облонский район
- Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, просп. Степана Бандеры, 29а).
При подготовке материала использовались: информация с сайтов храмов, сайт ПЦУ, публикация "Вечерний Киев".