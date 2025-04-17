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Пасха 2025 в Киеве: где святить паски и когда идти в церковь (расписание служб)

Фото: освящение пасхальных корзин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Пасха 2025 приходится на 20 апреля для православных и католиков. По случаю праздника в храмах Киева пройдут литургии и освящение корзин с пасками и другими угощениями. Причем пасхальные богослужения продлятся не только в воскресенье, но и в субботу.

РБК-Украина публикует адреса церквей в столице и расписание богослужений на Пасху 2025.

Киево-Печерская лавра

К Пасхе 2025 на территории Киево-Печерской лавры (ул. Лаврская, 9) состоится освящение пасок 19 и 20 апреля в церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских:

  • в Великую субботу, 19 апреля - с 16:00 до 21:00;
  • на Пасху, 20 апреля - после божественной литургии с 12:00 до 17:30.

Праздничная литургия 20 апреля продлится с 06:00 до 12:00. Кроме церковных служб на территории лавры пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, а 20 апреля с 11:00 до 15:00 - праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха.

Фото: освящение корзин на Пасху в Киево-Печерской лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Свято-Михайловский Златоверхий собор

В Великую субботу, 19 апреля в Михайловском соборе ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) состоятся богослужения по расписанию:

07:40 - Часы. Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
21:00 - Чтение книги Деяний апостольских
23:00 - Пасхальная Полуночная

Расписание на Пасху, 20 апреля:

  • 00:00 - Пасхальная Утреня
  • 01:00 - Часы и Литургия св. Иоанна Златоустого
  • 09:00 - Поздняя Литургия
  • 17:00 - Пасхальная вечерняя

Стоит отметить, что из-за действия комендантского часа в Киеве пребывание на улице с 00:00 до 05:00 запрещено, поэтому богослужение можно будет посмотреть онлайн.

Фото: Пасха в Михайловском соборе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

Прихожане украинской греко-католической церкви на Левом берегу смогут освятить корзины в Патриаршем соборе Воскресения Христова (ул. Никольско-Слободская, 5).

В Великую субботу, 19 апреля:

  • с 15:00 до 21:00 - освящение пасхальных корзинок

20 апреля:

  • 07:15 - Пасхальная Утреня
  • 08:30 - Божественная Литургия (освящение пасхальной корзины)
  • 11:00 - Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин)
  • 16:30 - Гаевки
  • 18:00 - Большая вечерняя

Фото: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)

Где святить пасхальные корзины: список церквей ПЦУ по районам Киева

Печерский район

  • Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)
  • Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая, 41-в)
  • Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, ул. Выдубицкая, 40)
  • Храм Святого пр. Серафима Саровского чудотворца (б. Леси Украинки, 25)

Подольский район

  • Храм св. Николая Притиски (ул. Хорива, 5а)
  • Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
  • Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
  • Церковь Покрова Богородицы (ул. Светлицкого, 30/20-а)
  • Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская, 7)
  • Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)
  • Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8)
  • Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2)
  • Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2)

Соломенский район

  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Каменщиков, 13-15)
  • Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
  • Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Гарматная, 37)

Святошинский район

  • Храм-часовня святого Николая Святоши (б. Академика Вернадского, 85)
  • Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (б. Ромена Роллана, 10-а)
  • Церковь Святой Троицы (ул. Рабочая, 115)
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул.Якуба Коласа, 27-а)
  • Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (ул. Симиренко, 12)
  • Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Голосеевский район

  • Храм святых мучеников Бориса и Глеба (ул. Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")
  • Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-я)
  • Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (ул. Академика Тронька, 1)
  • Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а)

Шевченковский район

  • Храм Святителя Николая и (ул. Нагорная, 1)
  • Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8)

Деснянский район

  • Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
  • Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Червоной Калины, 4)

Дарницкий район

  • Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1)
  • Храм Почаевской иконы божьей матери (ул. Бориспольская 30-я)
  • Храм Святого Николая (ул. Харченко, 39)

Днепровский район

  • Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Черных Запорожцев, 26)
  • Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Облонский район

  • Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, просп. Степана Бандеры, 29а).

При подготовке материала использовались: информация с сайтов храмов, сайт ПЦУ, публикация "Вечерний Киев".

Напомним, в пасхальную ночь 2025 в большинстве областей Украины будет действовать комендантский час. В то же время в нескольких регионах его продолжительность сократили, чтобы верующие могли посетить праздничные богослужения.

Ранее РБК-Украина также писало, можно ли считать участие в онлайн богослужении полноценным празднованием Пасхи.

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Пасха