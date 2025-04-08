Великдень 2025: які ціни на паски в магазинах та у скільки обійдеться домашня випічка

До Великодня 2025 залишається менш як два тижні, і у супермаркетах вже з'являється святкова випічка. Ціни на паски стартують від 30 грн за 100 грамів.Також у продажу є панетоне і коломба.
Докладніше про ситуацію з цінами на великодні смаколики в магазинах та якою є вартість домашньої паски цьогоріч, - на РБК-Україна.
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Мережі супермаркетів наразі вже почали продаж пасок до свята Великодня, яке цьогоріч припадає на 20 квітня.
В асортименті святкові кекси власної випічки мереж, та продукція кондитерських компаній. Вартість залежить від ваги паски.
На 7 квітня ціни на випічку стартували від 29,9 грн. Це традиційні великодні кекси вагою 100 грамів від торгової марки "Майстри смаку" мережі NOVUS. Кекс вагою 200 грамів обійдеться в 49,99 грн, паска у 500 грамів - 79,99 грн.
Скриншот novus.zakaz.ua
Паска "Елітна" з вершечком прикрашеним глазурованими сухофруктами та горішками, коштує 169 грн (300 грамів), а паска "Фірмова" з мигдалевими пластівцями - 199 грн (500 грамів). Також у продажу є кекси до Великодня від Biscotti за 129 грн (245 грамів).
У супермаркетах "Сільпо" купити маленьку паску власної випічки мережі можна за 34,99 грн (100 грамів). 79,99 грн коштує кекс вагою 300 грамів, а велика паска на пів кіло - 129 грн.
Скриншот silpo.ua
У продуктових супермаркетах "Епіцентр" та на сайті мережі здобні паски коштують від 36 грн за 100 грамів. Паска на 450 грамів обійдеться у 125 грн, а великий кекс вагою 1 кілограм коштуватиме 230 грн.
Сирну паску можна купити за 190 грн (550 грамів), кекс із журавлиною та родзинками - за 265 грн (620 грамів).
Окрім традиційних пасок із білою глазур'ю на Великдень в українських магазинах можна придбати панетоне та коломбу. Ця випічка походить з Європи має дещо іншу рецептуру.
Панетоне готують виключно на яєчних жовтках, додають у тісто апельсиновий сік та цедру. Коломбу печуть у формі голубки, прикрашають мигдалевими пластівцями та заливають цукровою глазур'ю.
В мережі "Сільпо" продають панетоне власної випічки з родзинками та цукатами апельсина за 299 грн (450 грамів),
У Varus можна купити коломбу виробництва італьянської компанії Pinetа за 469 грн (800 грамів).
Скриншот varus.ua
У "Епіцентрі" є шоколадний панетоне Pineta за 269 грн, італійський панетоне від Zaghis із цукатами та родзинками вагою 750 грамів за 499,9 грн та інші види випічки з різними смачними наповнювачами.
Скриншот epicentrk.ua
Приготування паски вдома до Великодня 2025 буде дорожчим, ніж минулого року. В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) порахували, що великодня випічка обійдеться в 318,4 грн. Це 3-4 паски вагою по 500-600 грамів.
Як порівняти з 2024 роком, домашня паска подорожчала на 38,6%. Причиною стало підвищення цін на основні інгредієнти, зокрема на яйця та молочні продукти.
Загалом за рік вартість продуктів для випічки змінилася наступним чином:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміниться вартість продуктового кошика на Великдень 2025.
При підготовці використовувалися: аналітичний звіт УКАБ, дані мереж супермаркетів NOVUS, Varus, "Сільпо" та "Епіцентр".