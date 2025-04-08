Пасха 2025: какие цены на паски в магазинах и во сколько обойдется домашняя выпечка

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Сколько стоит паска в супермаркетах

Сети супермаркетов уже начали продажу пасок к празднику Воскресения Господнего, который в этом году приходится на 20 апреля.

В ассортименте праздничные кексы собственной выпечки сетей и продукция кондитерских компаний. Стоимость зависит от веса паски.

На 7 апреля цены на выпечку стартовали от 29,9 грн. Это традиционные пасхальные кексы весом 100 грамм от торговой марки "Мастера вкуса" сети NOVUS. Кекс весом 200 грамм обойдется в 49,99 грн, паска в 500 грамм - 79,99 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Паска "Элитная" с верхушкой, украшенной глазированными сухофруктами и орешками, стоит 169 грн (300 граммов), а паска "Фирменная" с миндальными хлопьями - 199 грн (500 граммов). Также в продаже есть пасхальные кексы от Biscotti за 129 грн (245 граммов).

В супермаркетах "Сильпо" купить маленькую паску собственной выпечки сети можно за 34,99 грн (100 граммов). 79,99 грн стоит кекс весом 300 граммов, а большая паска на 500 граммов - 129 грн.

Скриншот silpo.ua

В продуктовых супермаркетах "Эпицентр" и на сайте сети сдобные паски стоят от 36 грн за 100 граммов. Паска на 450 грамм обойдется в 125 грн, а большой кекс весом 1 килограмм будет стоить 230 грн.

Сырную паску можно купить за 190 грн (550 граммов), кекс с клюквой и изюмом - за 265 грн (620 граммов).

Скриншот epicentrk.ua

Панетоне и другая праздничная выпечка

Кроме традиционных пасок с белой глазурью на Пасху в украинских магазинах можно приобрести панетоне и коломбу. Эта выпечка родом из Европы имеет немного другую рецептуру.

Панетоне готовят исключительно на яичных желтках, добавляют в тесто апельсиновый сок и цедру. Коломбу пекут в форме голубки, украшают миндальными хлопьями и заливают сахарной глазурью.

В сети "Сильпо" продают панетоне собственной выпечки с изюмом и цукатами апельсина за 299 грн (450 граммов),

В Varus можно купить коломбу производства итальянской компании Pinetа за 469 грн (800 граммов).

Скриншот varus.ua

В "Эпицентре" есть шоколадный панетоне Pineta за 269 грн, итальянский панетоне от Zaghis с цукатами и изюмом весом 750 граммов за 499,9 грн и другие виды выпечки с разными вкусными наполнителями.

Скриншот epicentrk.ua

Цена домашней паски в 2025 году

Приготовление паски дома будет дороже, чем в прошлом году. В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) подсчитали, что пасхальная выпечка обойдется в 318,4 грн. Это 3-4 паски весом по 500-600 граммов.

По сравнению с 2024 годом, домашняя паска подорожала на 38,6%. Причиной стало повышение цен на основные ингредиенты, в частности, на яйца и молочные продукты.

В общем за год cтоимость продуктов для выпечки изменилась так:

мука подорожала на 10% - с 23,23 грн/кг до 25,56 грн/кг;

сливочное масло: на 71,3% - с 71 грн за 200 г до 121 грн;

- с 71 грн за 200 г до 121 грн; молоко: на 31,86% - с 23,1 грн до 30,45 грн за 500 мл;

- с 23,1 грн до 30,45 грн за 500 мл; яйца: на 60,95% - с 38 грн до 61,16 грн за 8 шт.;

- с 38 грн до 61,16 грн за 8 шт.; дрожжи остались по той же цене: 13 грн за 12 г;

сахар: на 12,54% - с 8,7 грн до 9,79 грн за 300 г;

сахарная пудра: на 5,34% - с 6,5 грн до 6,85 грн за 100 г;

изюм: на 7,17% - с 39 грн до 41,8 грн за 200 г;

ванилин: на 15,49% - с 7,1 грн до 8,2 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится стоимость продуктовой корзины на Пасху 2025.

При подготовке использовались: аналитический отчет УКАБ, данные сетей супермаркетов NOVUS, Varus, Сильпо и Эпицентр.