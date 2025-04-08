Пасха 2025: какие цены на паски в магазинах и во сколько обойдется домашняя выпечка

До Пасхи 2025 остается меньше двух недель, и в супермаркетах уже появляется праздничная выпечка. Цены на паски стартуют от 30 грн за 100 граммов. Также в продаже есть панетоне и коломба.
Подробнее о ситуации с ценами на пасхальную выпечку в магазинах и какая стоимость домашней паски в этом году, - на РБК-Украина.
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Сети супермаркетов уже начали продажу пасок к празднику Воскресения Господнего, который в этом году приходится на 20 апреля.
В ассортименте праздничные кексы собственной выпечки сетей и продукция кондитерских компаний. Стоимость зависит от веса паски.
На 7 апреля цены на выпечку стартовали от 29,9 грн. Это традиционные пасхальные кексы весом 100 грамм от торговой марки "Мастера вкуса" сети NOVUS. Кекс весом 200 грамм обойдется в 49,99 грн, паска в 500 грамм - 79,99 грн.
Скриншот novus.zakaz.ua
Паска "Элитная" с верхушкой, украшенной глазированными сухофруктами и орешками, стоит 169 грн (300 граммов), а паска "Фирменная" с миндальными хлопьями - 199 грн (500 граммов). Также в продаже есть пасхальные кексы от Biscotti за 129 грн (245 граммов).
В супермаркетах "Сильпо" купить маленькую паску собственной выпечки сети можно за 34,99 грн (100 граммов). 79,99 грн стоит кекс весом 300 граммов, а большая паска на 500 граммов - 129 грн.
Скриншот silpo.ua
В продуктовых супермаркетах "Эпицентр" и на сайте сети сдобные паски стоят от 36 грн за 100 граммов. Паска на 450 грамм обойдется в 125 грн, а большой кекс весом 1 килограмм будет стоить 230 грн.
Сырную паску можно купить за 190 грн (550 граммов), кекс с клюквой и изюмом - за 265 грн (620 граммов).
Кроме традиционных пасок с белой глазурью на Пасху в украинских магазинах можно приобрести панетоне и коломбу. Эта выпечка родом из Европы имеет немного другую рецептуру.
Панетоне готовят исключительно на яичных желтках, добавляют в тесто апельсиновый сок и цедру. Коломбу пекут в форме голубки, украшают миндальными хлопьями и заливают сахарной глазурью.
В сети "Сильпо" продают панетоне собственной выпечки с изюмом и цукатами апельсина за 299 грн (450 граммов),
В Varus можно купить коломбу производства итальянской компании Pinetа за 469 грн (800 граммов).
Скриншот varus.ua
В "Эпицентре" есть шоколадный панетоне Pineta за 269 грн, итальянский панетоне от Zaghis с цукатами и изюмом весом 750 граммов за 499,9 грн и другие виды выпечки с разными вкусными наполнителями.
Скриншот epicentrk.ua
Приготовление паски дома будет дороже, чем в прошлом году. В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) подсчитали, что пасхальная выпечка обойдется в 318,4 грн. Это 3-4 паски весом по 500-600 граммов.
По сравнению с 2024 годом, домашняя паска подорожала на 38,6%. Причиной стало повышение цен на основные ингредиенты, в частности, на яйца и молочные продукты.
В общем за год cтоимость продуктов для выпечки изменилась так:
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится стоимость продуктовой корзины на Пасху 2025.
При подготовке использовались: аналитический отчет УКАБ, данные сетей супермаркетов NOVUS, Varus, Сильпо и Эпицентр.