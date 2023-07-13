Велика втеча. Дві сотні атлетів РФ змінили спортивне громадянство за понад рік війни

Російські спортсмени на фоні тривалої агресії РФ проти України шукають шляхи для продовження кар'єри на міжнародному рівні. Для понад двохста атлетів виходом стала зміни прапора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Холод" .

У 2022-2023 роках виступи під триколором припинили або планують завершити 204 спортсмени. Найбільше втрат зазнала шахова збірна країни-агресорки – 141 гросмейстер узяв інше спортивне громадянство.

Від втечі росіян також постраждали тамтешнє фігурне катання і кінний спорт (по 11 атлетів), а також художня гімнастика і теніс (по 5). По четверо футболістів і автогонщиків теж виступатимуть під іншими прапорами. Втрати мають бокс, велоспорт, веслування, вітрильний спорт, ковзанярський спорт, мотоперегони, плавання, хокей та інші види.

Найпопулярнішим напрямом для втікачів став Ізраїль. Під кольори єврейської держави перебралися 25 атлетів РФ. Далі йдуть Сербія (19 спортсменів), Німеччина (13), Франція (12) і Польща (11). Двоє атлетів навіть виступатимуть у збірній України.

Навесні представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.