Большой побег. Две сотни атлетов РФ сменили спортивное гражданство за год войны

Российские спортсмены на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины ищут пути для продолжения карьеры на международном уровне. Для более чем двухсот атлетов выходом стала смена флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Холод" .

В 2022-2023 годах выступления под триколором прекратили или планируют завершить 204 спортсмена. Больше всего понесла шахматная сборная страны-агрессорки – 141 гроссмейстер взял другое спортивное гражданство.

От побега россиян также пострадали фигурное катание и конный спорт (по 11 атлетов), а также художественная гимнастика и теннис (по 5). По четверо футболистов и автогонщиков тоже будут выступать под другими флагами. Потери имеют бокс, велоспорт, гребли, парусный спорт, конькобежный спорт, мотогонки, плавание, хоккей и другие виды.

Самым популярным направлением для беглецов стал Израиль. Под цвета еврейского государства перебралось 25 атлетов РФ. Далее следуют Сербия (19 спортсменов), Германия (13), Франция (12) и Польша (11). Двое атлетов даже будут выступать в сборной Украины.

Весной представителей РФ и Беларуси начали возвращать в соревнования. В конце марта исполком МОК призвал допустить тамошних спортсменов в международные турниры в статусе нейтральных. Среди требований к участию – отсутствие связей с армией или спецслужбами обеих стран.