"Велика сімка" зобов'яже Росію заплатити за післявоєнне відновлення України

Лідери "Великої сімки" (G7) продовжать вживати заходів для того, щоб Росія заплатила за довгострокове відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 на саміті у Хіросімі.

"У цьому контексті ми вітаємо створення в рамках Ради Європи та на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у заяві.

Крім того, країни G7 продовжуватимуть вживати заходів для виявлення, заморожування, арешту та конфіскації активів тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з агресією Росії.

"Ми знову підтверджуємо, що, відповідно до наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться без руху доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться у заяві.