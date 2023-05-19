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"Большая семерка" обяжет Россию оплатить послевоенное восстановление Украины

Фото: G7 обяжет Россию заплатить за восстановление Украины (g7japan-photo.go.jp)
Автор: Александр Белоус

Лидеры "Большой семерки" (G7) продолжат принимать меры для того, чтобы Россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 на саммите в Хиросиме.

"В этом контексте мы приветствуем создание в рамках Совета Европы и во исполнение резолюции Генеральной ассамблеи ООН Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 будут продолжать принимать меры для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией России.

"Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, в японском городе Хиросима проходит саммит G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады). Лидеры подтвердили свое обязательство оказывать финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе против России.

Напомним, на саммите Совета Европы создали реестр убытков Украины. Его создание открывает путь к международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

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