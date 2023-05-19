"Велика сімка" зобов'яже Росію заплатити за післявоєнне відновлення України
Лідери "Великої сімки" (G7) продовжать вживати заходів для того, щоб Росія заплатила за довгострокове відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 на саміті у Хіросімі.
"У цьому контексті ми вітаємо створення в рамках Ради Європи та на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у заяві.
Крім того, країни G7 продовжуватимуть вживати заходів для виявлення, заморожування, арешту та конфіскації активів тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з агресією Росії.
"Ми знову підтверджуємо, що, відповідно до наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться без руху доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у японському місті Хіросіма відбувається саміт G7 (США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади). Лідери підтвердили своє зобов'язання надавати фінансову та військову підтримку Україні у її боротьбі проти Росії.
Нагадаємо, на саміті Ради Європи створили реєстр збитків України. Його створення відкриває шлях до міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російської агресії.
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