"Большая семерка" обяжет Россию оплатить послевоенное восстановление Украины

Лидеры "Большой семерки" (G7) продолжат принимать меры для того, чтобы Россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 на саммите в Хиросиме.

"В этом контексте мы приветствуем создание в рамках Совета Европы и во исполнение резолюции Генеральной ассамблеи ООН Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 будут продолжать принимать меры для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией России.

"Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении.