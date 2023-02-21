Велика приватизація: в Україні затвердили порядок електронних аукціонів
Український уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів для великої приватизації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
За його словами, зараз три основні елементи антикорупційної стратегії уряду - це диджиталізація, дерегуляція та зменшення ролі держави в економіці. Останній пункт передбачає, що приватний сектор буде драйвером для зростання та відновлення, а "держава буде його опорою". Тому в Україні продовжується приватизація.
Шмигаль нагадав, що з початку так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи.
"Уряд затверджує порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним та результативним", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні вперше виставили на приватизацію морський порт - "Усть-Дунайськ" в Одеській області.
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