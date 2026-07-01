Велика мережа закриває АЗС у Києві та області через ризик обстрілу вночі

Мережа заправних станцій WOG у Києві та Київській області не працюватиме з 23:00 1 липня до 07:00 2 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
"АЗК у м. Києві та у Київській області будуть зачинені з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. У зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів", - йдеться у заяві.
Українців закликали врахувати зміни у роботі АЗС при плануванні поїздок та пересувань.
Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський попередив про можливий масований обстріл України. Він порадив всім українцям реагувати на сигнали повітряної тривоги і негайно прямувати до укриттів.
За словами глави держави, про можливість чергового ворожого удару свідчать дані розвідки. Він також зауважив, що країна-агресорка певний час готувала цей масований обстріл України.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Одеській області. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, 11 постраждалих було госпіталізовано. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу.
Крім того, вдень окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали 26 людей, у Новобаварському районі загинули дві особи, серед яких 15-річний підліток.
Також у Херсоні сьогодні російський дрон влучив у маршрутний автобус. Унаслідок атаки загинула дитина, а дві працівниці ДПС отримали поранення.