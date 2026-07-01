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Большая сеть закрывает АЗС в Киеве и области из-за риска обстрела ночью

22:24 01.07.2026 Ср
2 мин
Заправиться не получится уже с 23:00
aimg Валерий Ульяненко
Фото: заправка WOG (Getty Images)

Сеть заправочных станций WOG в Киеве и Киевской области не будет работать с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"АЗК в г. Киеве и Киевской области будут закрыты с 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. В связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов", - говорится в заявлении.

Украинцев призвали учесть изменения в работе АЗС при планировании поездок и передвижений.

Что предшествовало

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский предупредил о возможном массовом обстреле Украины. Он посоветовал всем украинцам реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

По словам главы государства, о возможности очередного вражеского удара свидетельствуют данные разведки. Он также отметил, что страна-агрессор некоторое время готовила этот массированный обстрел Украины.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар баллистикой по Одесской области. В результате обстрела погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, 11 пострадавших были госпитализированы. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, днем оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате обстрела пострадали 26 человек, в Новобаварском районе погибли два человека, среди которых 15-летний подросток.

Также в Херсоне сегодня российский дрон попал в маршрутный автобус. В результате атаки погиб ребенок, а две работницы ДПС получили ранения.

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КиевАЗСWOG Война в Украине