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"Велика честь бути тут - у колі друзів України": Зеленський оприлюднив відео візиту до США

Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Олег Васьків

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео візиту до Сполучених Штатів 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

У підписі до ролика політик розповів, що передав американському колезі відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Бахмуті воїн попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили США у посилення нашої обороноздатності.

"Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України", - додав президент.

До слова, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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