"Велика честь бути тут - у колі друзів України": Зеленський оприлюднив відео візиту до США
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео візиту до Сполучених Штатів 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.
У підписі до ролика політик розповів, що передав американському колезі відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS.
Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Бахмуті воїн попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили США у посилення нашої обороноздатності.
"Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України", - додав президент.
До слова, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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