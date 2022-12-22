ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Велика честь бути тут - у колі друзів України": Зеленський оприлюднив відео візиту до США

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 01:36
"Велика честь бути тут - у колі друзів України": Зеленський оприлюднив відео візиту до США Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Олег Васьків

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео візиту до Сполучених Штатів 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

У підписі до ролика політик розповів, що передав американському колезі відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Бахмуті воїн попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили США у посилення нашої обороноздатності.

"Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України", - додав президент.

До слова, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу