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"Большая честь быть здесь - в кругу друзей Украины": Зеленский обнародовал видео визита в США

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 01:36
"Большая честь быть здесь - в кругу друзей Украины": Зеленский обнародовал видео визита в США Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Олег Васкив

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео визита в Соединенные Штаты 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

В подписи к ролику политик рассказал, что передал американскому коллеге знак отличия "Крест боевых заслуг" от украинского военного - командира батареи HIMARS.

Зеленский отметил, что во время встречи в Бахмуте воин попросил передать его награду Джозефу Байдену в благодарность за неоценимую поддержку Украины и тот вклад, который внесли США в усиление нашей обороноспособности.

"Для меня большая честь быть сейчас здесь. Спасибо за приглашение и теплый прием в кругу настоящих друзей Украины", - добавил президент.

К слову, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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