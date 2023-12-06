Велика Британія запровадить новий пакет санкцій проти Росії

Санкційні заходи покликані позбавити режим Володимира Путіна ресурсів для виробництва зброї, що застосовується у незаконній війни в Україні.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", - заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Допомога Великої Британії для України

Велика Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії. На 2023-2024 роки загальний обсяг британської гуманітарної допомоги Україні становить 127 млн фунтів стерлінгів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у середу, 6 грудня, відвідає з офіційним візитом США. Напередодні візиту він оголосив новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні на 37 млн фунтів.

Днями Кемерон заявив, що якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою.

Санкції Британії проти Росії

На початку листопада Велика Британія запровадила санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб у золотому та нафтовому секторах Росії. До нових списків потравили як російські олігархи та бізнесмени, так і поплічники з третіх країн, які формують військові доходи агресора.

У вересні британський уряд запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, а також у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

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