ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Британії оголосив про виділення пакету гуманітарної допомоги для України

Великобританія, Середа 06 грудня 2023 04:28
UA EN RU
Глава МЗС Британії оголосив про виділення пакету гуманітарної допомоги для України Фото: Британія виділила пакет допомоги для України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританії.

Глава МЗС Британії сьогодні, 6 грудня вирушить до США, щоб підтвердити непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для нашої держави.

"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великобританії Україні в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Допомога Україні від Великобританії

Великобританія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270, мільярди фунтів фінансової допомоги та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститись від дронів-камікадзе "Шахед".

Також Кемерон нещодавно заявив, що Велика Британія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Кэмерон
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом