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Велика Британія закуповує далекобійні дрони-камікадзе для стримування агресії РФ

Вівторок 31 грудня 2024 14:27
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Велика Британія закуповує далекобійні дрони-камікадзе для стримування агресії РФ Фото: Велика Британія закуповує далекобійні дрони для стримування агресії РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Ніна Єланська

Велика Британія уклала угоду з компанією Modini на постачання далекобійних дронів-камікадзе типу One Way Effector (OWE). Це було зроблено заради стримування можливої у майбутньому агресії РФ.

Про це завили в Міністерстві оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Контракт передбачає поставки дронів впродовж 24 місяців на загальну суму 7,5 млн фунтів стерлінгів (близько 9,4 млн доларів).

Назва конкретного дрона, який закуповує Лондон, не розголошується. Водночас, як зазначає Defense Expresss, єдиною відомою розробкою Modini є Dart 250 - високотехнологічний реактивний дрон із такими характеристиками:

  • дальність польоту: понад 250 км.
  • бойове навантаження: до 25 кг.
  • особливості: система навігації з можливістю огинання рельєфу місцевості, що робить його ефективним для ударів у складних умовах.

Повідомляється, що ці безпілотники можуть використовуватися в рамках операції НАТО Operation Cabrit, яка спрямована на посилення присутності Альянсу в Балтійському регіоні для стримування російської агресії.

При цьому, як зазначає Defense Express, дизайн Dart 250 може нагадувати дрони, які українські розробники демонстрували як новітні проєкти.

"І під час невизначеності щодо зовнішнього вигляду "Паляниці" міг вважатися нею", - пише видання.

Також повідомляється, що замовлення на безпілотники укладено на безальтернативній основі через здатність Modini забезпечити виконання поставок у найкоротші строки. Відомо, що перші дрони будуть готові вже з 2025 року.

Експерти припускають, що Dart 250 вже проходив випробування у бойових умовах і довів свою ефективність.

Нагадаємо, що на початку грудня у Великій Британії відбулися перші успішні випробування високоенергетичної лазерної зброї, встановленої на бронетехніці.

Раніше ми повідомляли про те, що Велика Британія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю.

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