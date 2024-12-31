Великобритания закупает дальнобойные дроны-камикадзе для сдерживания агрессии РФ

Великобритания заключила соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе типа One Way Effector (OWE). Это было сделано ради сдерживания возможной в будущем агрессии РФ.

Об этом завили в Министерстве обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Контракт предусматривает поставки дронов в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов стерлингов (около 9,4 млн долларов).

Название конкретного дрона, который закупает Лондон, не разглашается. В то же время, как отмечает Defense Expresss, единственной известной разработкой Modini является Dart 250 - высокотехнологичный реактивный дрон со следующими характеристиками:

дальность полета: более 250 км.

боевая нагрузка: до 25 кг.

особенности: система навигации с возможностью огибания рельефа местности, что делает его эффективным для ударов в сложных условиях.

Сообщается, что эти беспилотники могут использоваться в рамках операции НАТО Operation Cabrit, которая направлена на усиление присутствия Альянса в Балтийском регионе для сдерживания российской агрессии.

При этом, как отмечает Defense Express, дизайн Dart 250 может напоминать дроны, которые украинские разработчики демонстрировали как новейшие проекты.

"И во время неопределенности относительно внешнего вида "Паляницы" мог считаться ею", - пишет издание.

Также сообщается, что заказ на беспилотники заключен на безальтернативной основе из-за способности Modini обеспечить выполнение поставок в кратчайшие сроки. Известно, что первые дроны будут готовы уже с 2025 года.

Эксперты предполагают, что Dart 250 уже проходил испытания в боевых условиях и доказал свою эффективность.

Напомним, что в начале декабря в Великобритании состоялись первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике.