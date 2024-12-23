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Миттєво знищує дрони. Британія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю

Понеділок 23 грудня 2024 17:03
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Миттєво знищує дрони. Британія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю Фото: Британія провела випробування системи RFDEW (gov.uk)
Автор: Іван Носальський

Британія вперше провела успішні випробування системи Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW). Вона може знищувати безпілотники за допомогою радіочастотних хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського Міноборони.

Як зазначають в Міноборони, RFDEW може виявляти, відстежувати і вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі і на морі.

"RFDEW здатна нейтралізувати цілі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом і вартістю 10 пенсів (близько 5 гривень - ред.) за постріл", - сказано в повідомленні відомства.

RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.

"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії - це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", - зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.

Лазерна зброя України

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що в Україні вже розробили лазерну зброю "Тризуб".

Вона здатна збивати літаки на висоті до двох кілометрів.

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