Миттєво знищує дрони. Британія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю

Британія вперше провела успішні випробування системи Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW). Вона може знищувати безпілотники за допомогою радіочастотних хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського Міноборони.

Як зазначають в Міноборони, RFDEW може виявляти, відстежувати і вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі і на морі.

"RFDEW здатна нейтралізувати цілі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом і вартістю 10 пенсів (близько 5 гривень - ред.) за постріл", - сказано в повідомленні відомства.

RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.

"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії - це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", - зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.