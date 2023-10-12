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Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я для підтримки Ізраїля, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на The Times.

За даними ЗМІ, Британія 

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

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Ізраїль