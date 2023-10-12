Великобритания отправит два авианосца в Средиземноморье для поддержки Израиля, - СМИ

По данным СМИ, Британия

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

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