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Велика Британія та країни ЄС посилять боротьбу з тіньовим нафтовим флотом РФ, - Bloomberg

Фото: Евросоюз посилить боротьбу з тіньовим нафтовим флотом РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія має намір звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, який Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про уе повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, кілька урядів планують схвалити план дій під час зустрічі Європейського політичної спільноти, яка пройде у четвер у Великій Британії.

Зокрема, планується провести обмін інформацією про російський флот, а також "координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози".

Країни намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах. Санкції мають на меті перетворити Росію на ізгоя на традиційних ринках транспортування нафти, та перекрити доступ до основних танкерів і постачальників послуг.

14-й пакет санкцій ЄС

Нещодавно посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Згодом стало відомо, що ці заходи вперше торкнуться скрапленого природного газу РФ.

Пізніше в МЗС Нідерландів заявили, нові санкції Євросоюзу вдарять по нафтовому "тіньовому флоту" Росії, а під обмеження потрапить майже 70 осіб.

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