Велика Британія та країни ЄС посилять боротьбу з тіньовим нафтовим флотом РФ, - Bloomberg

За даними видання, кілька урядів планують схвалити план дій під час зустрічі Європейського політичної спільноти, яка пройде у четвер у Великій Британії.

Зокрема, планується провести обмін інформацією про російський флот, а також "координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози".

Країни намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах. Санкції мають на меті перетворити Росію на ізгоя на традиційних ринках транспортування нафти, та перекрити доступ до основних танкерів і постачальників послуг.

14-й пакет санкцій ЄС

Нещодавно посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Згодом стало відомо, що ці заходи вперше торкнуться скрапленого природного газу РФ.

Пізніше в МЗС Нідерландів заявили, нові санкції Євросоюзу вдарять по нафтовому "тіньовому флоту" Росії, а під обмеження потрапить майже 70 осіб.

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