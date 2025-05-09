Британія обіцяє нову допомогу Україні: на що підуть кошти

Велика Британія надасть майже 25 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 29 мільйонів євро) для підтримки українських організацій, які допомагають вразливим категоріям населення, що постраждали через повномасштабну війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.
Зокрема, 10 мільйонів фунтів стерлінгів нададуть об’єднанню гуманітарних проєктів HAVEN. Кошти спрямують на захист та евакуацію українців, які проживають у прифронтових районах.
Ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів отримає міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps для підтримки українців у подоланні наслідків війни.
Також 9,4 мільйона фунтів виділять для підтримки діяльності Червоного Хреста України.
Решта фінансування піде на покращення реабілітаційних центрів, у тому числі для ветеранів.
Велика Британія стала одним із ключових союзників України після початку повномасштабної війни у 2022 році.
За цей час Лондон надав значну військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, артилерію, системи протиповітряної оборони та навчання українських військових.
Також країна активно підтримувала санкції проти Росії та надавала фінансову допомогу Україні. Зокрема, в кінці лютого 2025 року Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета допомоги у розмірі 4,5 мільярди стерлінгів (5,69 мільярда доларів).
А згодом Британія направила Україні майже 1 мільярд доларів із заморожених активів РФ. Цей транш був другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший відбувся 6 березня і становив 752 млн фунтів стерлінгів. Решта коштів, як планується, буде виплачена у 2026 році.
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