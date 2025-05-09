Британія обіцяє нову допомогу Україні: на що підуть кошти

Підтримка України з боку Великої Британії

Велика Британія стала одним із ключових союзників України після початку повномасштабної війни у 2022 році.

За цей час Лондон надав значну військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, артилерію, системи протиповітряної оборони та навчання українських військових.

Також країна активно підтримувала санкції проти Росії та надавала фінансову допомогу Україні. Зокрема, в кінці лютого 2025 року Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета допомоги у розмірі 4,5 мільярди стерлінгів (5,69 мільярда доларів).