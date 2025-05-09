Великобритания обещает новую помощь Украине: на что пойдут средства

Поддержка Украины со стороны Великобритании

Великобритания стала одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабной войны в 2022 году.

За это время Лондон предоставил значительную военную помощь, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, артиллерию, системы противовоздушной обороны и обучение украинских военных.

Также страна активно поддерживала санкции против России и оказывала финансовую помощь Украине. В частности, в конце февраля 2025 года Великобритания объявила о выделении Украине крупнейшего пакета помощи в размере 4,5 миллиарда стерлингов (5,69 миллиарда долларов).