Велика Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів наступного року

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак планує оголосити про новий великий артилерійський пакет для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що відбудеться у столиці Латвії Ризі 19 грудня.

На зустрічі з колегами з країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів він також обміняться думками щодо поточних зусиль щодо протидії російській агресії.

Як вважають у Лондоні, вказаний пакет озброєння стане постійним припливом найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року.

Сунак закликає лідерів підтримати чи перевищити рівень підтримки України у 2022 році у 2023 році, йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єр-міністра.

"Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози", - йдеться у заяві британського прем'єра.

У релізі зазначається, що Британія лідирувала у наданні оборонної допомоги Україні, включаючи відправку реактивних систем залпового вогню та нещодавно 125 зенітних знарядь, а також понад 100 тисяч боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На зустрічі JEF, у якій беруть участь лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії, також виступить президент України Володимир Зеленський.