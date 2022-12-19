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Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Великобритании продолжит помогать Украине с вооружением в следующем году, и объявило, что будут переданы несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует объявить о новом крупном артиллерийском пакете для Украины в ходе саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), что состоится в столицу Латвии Риге 19 декабря.

На встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов он также обменятся мнениями о текущих усилиях по противодействию российской агрессии

Как считают в Лондоне, указанный пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года.

Сунак призовет лидеров поддержать или превысить уровень поддержки Украины в 2022 году в 2023 году, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра.

"Великобритания и наши европейские союзники идут рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в заявлении британского премьера.

В релизе отмечается, что Британия лидировала в оказании оборонительной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и недавно 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ.

На встрече JEF, в которой участвуют лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что недавно британский премьер Риши Сунак попросил правительство дать оценку ходу войны в Украине, что может повлиять на поставки вооружений.

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Вооруженные силы Украины