Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину

В субботу, 6 февраля, в Киеве сотрудники Нацгвардили задержали мужчину. Он пытался вести видеосъемку с дрона на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране Института ядерных исследований НАН Украины... обнаружили гражданина, проводившего несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера", - указано в сообщении.

Мужчину задержали с привлечением автомобильного патруля. Впоследствии нарушителя передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Отметим, Государственная авиаслужба в правилах от 2018 года предусмотрела запрет на запуск дрона над объектами (зонами), которые определены Минобороны, Минифраструктуры, МВД, ГПСУ, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, ГФС, Службой внешней разведки, УГО, другими военными формированиями и правоохранительными структурами.

Напомним, в начале июля прошлого года на территорию Института ядерных исследований НАН Украины проник неизвестный мужчина. Его задержали нацгвардейцы.