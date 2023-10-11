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"Вегас" почав захист титулу, перший номер драфту зробив асист: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: "Золоті лицарі" розібралися зі "Сіетлом" (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Новий сезон Національної хокейної ліги стартував трьома матчами в ніч проти середи. Перемоги здобули "Тампа-Бей Лайтнінг", "Чикаго Блекгокс" і "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Центральний матч вечора відбувся в Лас-Вегасі. У гості до чинних чемпіонів завітали "Сіетл Кракен".

Вашингтонці непогано виглядали в дебюті, але пропустили в середині стартового періоду з першого ж удару в напрямку воріт. Це Стівенсон завершив блискавичну атаку "Голден Найтс" після передачі Хаудена фактично на порожні ворота. А згодом Оді-Маршессо підставив ключку під необачне виведення шайби Таневим.

У другому періоді команди обмінялися шайбами. Невадець Барбашев реалізував вихід 1 в 0 після передачі Макнабба з власної половини, а лідер "Сіетла" Макканн переграв Хілла з близької відстані. Утім, у третій 20-хвилинці Айкел холоднокровно закинув у порожні ворота.

 

 

Натомість у Флориді "Тампа-Бей" перестріляла гостей з Нешвілла. Головним героєм "Лайтнінг" став форвард Пойнт із трьома асистами. А ось у Піттсбургу місцеві "Пінгвінз" сенсаційно програли команді Іллінойса. "Піттсбург" із шайбами Раста та Кросбі впевнено вів у рахунку, але пропустив 4 голи в другій половині зустрічі.

Перший номер драфту НХЛ-2023 Коннор Бедард зумів проявити себе в складі "Чикаго". Юний канадець узяв участь у першій гольовій атаці "Блекгокс", що завершилася шайбою Донато. У ніч на четвер зіграють ще 6 поєдинків регулярного чемпіонату.

 

 

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Тампа-Бей" – "Нешвілл" – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
  • "Піттсбург" – "Чикаго" – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
  • "Вегас" – "Сіетл" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НХЛ із Овєчкіним на чолі.

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