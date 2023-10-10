Прихильник Путіна опинився нагорі списку найоплачуваніших гравців НХЛ

Лідер "Вашингтон Кепіталз" Алєксандр Овєчкін і зірка "Колорадо Евеланш" Нейтан Маккіннон розділили перше місце в переліку найбільш високооплачуваних виконавців на старті нового сезону Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

38-річний росіянин і на десять років молодший канадець зароблять по 17,5 млн доларів. Ця сума складається з платні за контрактом і різноманітних спонсорських угод.

Зарплатня Маккіннона значно вища за хокеїста з РФ. За контрактом із "Евеланш" він заробить 16 млн "зелених". Натомість Овєчкін отримає більше з маркетингових джерел (5 млн). Трійку найоплачуваніших хокеїстів замкнув форвард "Едмонтона" Коннор Макдевід, який у сезоні 2023/24 збагатиться на 16 млн доларів.

Топ-10 найоплачуваніших хокеїстів сезону 2023/24 НХЛ:

1. Алєксандр Овєчкін, "Вашингтон Кепіталз" – 17,5 млн

1. Нейтан Маккінон, "Колорадо Евеланш" – 17,5 млн

3. Коннор Макдевід, "Едмонтон Ойлерз"" – 16 млн

4. Давід Пастрняк, "Бостон Брюїнз" – 13,8 млн

5. Кіріл Капрізов, "Міннесота Вайлд" – 13 млн

6. Дагі Хемілтон, "Нью-Джерсі Девілз" – 12,7 млн

7. Сет Джонс, "Чикаго Блекгокс" – 12,6 млн

8. Алекс П'єтранджело, "Вегас Голден Найтс" – 12,4 млн

9. Адам Фокс, "Нью-Йорк Рейнджерс" – 12,3 млн

10. Тімо Маєр, "Нью-Джерсі Девілз" – 12,2 млн

10. Зак Веренскі, "Коламбус Блю Джекетс" – 12,2 млн

У сезоні 2022/23 на лід ліги виходили 62 представники Росії. Більшість із них на чолі з Овєчкіним, який у 2017 році створив рух PutinTeam, уникають теми війни РФ проти України або ж обмежуються висловлюваннями в дусі "за мир у всьому світі". Менеджмент НХЛ розділив позицію хокеїстів, оскільки їхні родини залишаються в Росії та можуть зіткнутися з наслідками критики війни.