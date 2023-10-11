"Вегас" начал защиту титула, первый номер драфта сделал ассист: видео всех голов вечера НХЛ

Центральный матч вечера прошел в Лас-Вегасе. В гости к действующим чемпионам приехали "Сиэтл Кракен".

Вашингтонцы неплохо смотрелись в дебюте, но пропустили в середине стартового периода с первого же удара в направлении ворот. Это Стивенсон завершил молниеносную атаку "Голден Найтс" после передачи Хаудена фактически на пустые ворота. А вскоре Оди-Маршессо подставил клюшку под опрометчивый вывод шайбы Таневым.

Во втором периоде команды обменялись шайбами. Невадец Барбашев реализовал выход 1 в 0 после передачи Макнабба из собственной половины, а лидер "Сиэтла" Макканн переиграл Хилла с близкого расстояния. Впрочем, в третьей 20-минутке Айкел хладнокровно забросил в пустые ворота.

Во Флориде "Тампа-Бэй" перестреляла гостей из Нэшвилла. Главным героем "Лайтнинг" стал форвард Пойнт с тремя ассистами. А вот в Питтсбурге местные "Пингвинз" сенсационно проиграли команде Иллинойса. "Питтсбург" с шайбами Раста и Кросби уверенно вел в счете, но пропустил 4 гола во второй половине встречи.

Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард сумел проявить себя в составе "Чикаго". Юный канадец принял участие в первой голевой атаке "Блэкхокс", завершившейся шайбой Донато. В ночь на четверг сыграют еще 6 поединков регулярного чемпионата.

Все результаты вечера в НХЛ: