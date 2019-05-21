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Ведущий защитник "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"


Исмаили, скорее всего, не сыграет

Защитник "Шахтера" Исмаили пропустил открытую тренировку перед матчем 30 тура УПЛ против "Динамо". Об этом сообщает tribuna.com.

Отмечается, что бразильский легионер травмировался на тренировке перед матчем с "Зарей" (1:0), но вышел в старте и провел 77 минут, после чего снова почувствовал боль и был заменен.

Всего в этом сезоне Исмаили сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 12 голевых передач.

Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится 22 мая в 19:30 в Харькове на ОСК "Металлист". "Горняки" уже завоевали чемпионский титул, переиграв в предыдущем туре "Зарю". Киевляне гарантировали себе 2 место, поэтому матч не будет иметь никакого турнирного значения.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Майкон был прооперирован и пропустит около 6 месяцев.

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