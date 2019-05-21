Провідний захисник "Шахтаря" може пропустити матч проти "Динамо"

Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі пропустив відкрите тренування перед матчем 30 туру УПЛ проти "Динамо". Про це повідомляє tribuna.com.

Відзначається, що бразильський легіонер травмувався на тренуванні перед матчем з "Зорею" (1:0), але вийшов в старті і провів 77 хвилин, після чого знову відчув біль і був замінений.

Всього в цьому сезоні Ісмаїлі зіграв 39 матчів, забив 2 голи і зробив 12 гольових передач.

Поєдинок "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 22 травня о 19:30 в Харкові на ОСК "Металіст". "Гірники" вже завоювали чемпіонський титул, перегравши в попередньому турі "Зорю". Кияни гарантували собі 2 місце, тому матч не матиме ніякого турнірного значення.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Майкон був прооперований і пропустить близько 6 місяців.