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Ведущие европейские клубы интересуются звездными игроками "Манчестер Сити"

Новости » Спорт     17.02.2020 - 10:21
Ведущие европейские клубы интересуются звездными игроками "Манчестер Сити"
Фото: Серхио Агуэро (mancity.com)

На лидеров команды уже есть претенденты

Ведущие европейские клубы начали изучать возможность приобретения звездных футболистов "Манчестер Сити" после того, как клуб дисквалифицировали от еврокубков на два года. Об этом пишет The Times.

Соперники "горожан" нацелились на таких игроков как нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Кевин Де Брюйне Рахим Стерлинг и Лерой Сане.

Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22 за финансовые махинации со спонсорскими контрактами в период с 2012 по 2016 год. Горожан также оштрафовал на 30 млн евро. Английский клуб обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На данный момент "Сити" находится на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ), которое предусматривает получение прямой путевки в Лигу чемпионов.

Команда также продолжает борьбу за трофей в нынешнем сезоне. Уже в 1/8 финала им достался достойный соперник - мадридский "Реал". На Сантьяго Бернабеу команды сыграют 26 февраля, ответная встреча состоится 17 марта.

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