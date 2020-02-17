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Провідні європейські клуби цікавляться зірковими гравцями "Манчестер Сіті"

Новини » Спорт     17.02.2020 - 10:21
Провідні європейські клуби цікавляться зірковими гравцями "Манчестер Сіті"
Фото: Серхіо Агуеро (mancity.com)

На лідерів команди вже є претенденти

Провідні європейські клуби почали вивчати можливість придбання зіркових футболістів "Манчестер Сіті" після того, як клуб дискваліфікували від єврокубків на два роки. Про це пише The Times.

Суперники "городян" націлилися на таких гравців як нападник Серхіо Агуеро, півзахисники Кевін Де Брюйне Рахім Стерлінг і Лерой Сане.

Нагадаємо, 14 лютого УЄФА відсторонив "Манчестер Сіті" від участі в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи в сезонах-2020/21 і 2021/22 за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами в період з 2012 по 2016 рік. Городян також оштрафував на 30 млн євро. Англійський клуб оскаржить рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

На даний момент "Сіті" знаходиться на другому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), яке передбачає отримання прямої путівки в Лігу чемпіонів.

Команда також продовжує боротьбу за трофей в нинішньому сезоні. Уже в 1/8 фіналу їм дістався гідний суперник - мадридський "Реал". На Сантьяго Бернабеу команди зіграють 26 лютого, матч-відповідь відбудеться 17 березня.

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