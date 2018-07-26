Ведется работа по созданию совета при президенте по вопросам заложников, - нардеп

Геращенко надеется, что Кабмин присоединится к работе совета

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время ведется работа по созданию координационного совета при президенте Украины по вопросам заложников. Об этом она написала в своем Facebook.

Нардеп отметила, что цель этого совета - координировать вопросы помощи и поддержки политзаключенных.

"Мы работаем над созданием координационного совета при президенте Украины по вопросам заложников, цель которого - как раз координировать вопросы помощи и поддержки, и надеюсь, что члены правительства присоединятся к его работе", - написала она.

Геращенко также добавила, что пока прогресса в освобождении узников Кремля нет, поскольку Россия блокирует все украинские инициативы и предложения.

"Но это не повод опускать руки, и очень важно, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку", - добавила замглавы ВР.

Напомним, Кабмин выделяет по 100 тысяч гривен семьям политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что такое решение принимается в рамках политики поддержки украинцев на оккупированных территориях и политзаключенных. По его словам, Кабмин будет помогать их семьям, а также оказывать поддержку в освобождении украинцев.

В июне глава государства Петр Порошенко поддержал идею создания такого координационного совета.