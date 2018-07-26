Правительство выделяет по 100 тыс. гривен семьям политзаключенных

Кабмин принял решение для поддержки семей украинских политзаключенных

Кабинет министров Украины выделяет по 100 тыс. гривен семьям политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что такое решение принимается в рамках политики поддержки украинцев на оккупированных территорий и политзаключенных. Он также отметил, что правительство будет помогать их семьям, а также оказывать поддержку в освобождении украинцев.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня захвачена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. гривен", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерация планирует и дальше использовать украинских политзаключенных для торга, шантажа и в грязных политических играх.