Ведеться робота зі створення ради при президенті з питань заручників, - нардеп

Геращенко сподівається, що Кабмін долучиться до роботи ради

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко повідомила, що наразі ведеться робота зі створення координаційної ради при президенті України з питань заручників. Про це вона написала у своєму Facebook.

Нардеп зазначила, що мета цієї ради - координувати питання допомоги і підтримки політв'язнів.

"Ми працюємо над створенням координаційної ради при президенті України з питань заручників, мета якої - якраз координувати питання допомоги і підтримки, і сподіваюся, що члени уряду долучаться до її роботи", - написала вона.

Геращенко також додала, що наразі прогресу у звільненні бранців Кремля немає, оскільки Росія блокує всі українські ініціативи і пропозиції.

"Але це не привід опускати руки ,й дуже важливо, щоб родини відчували нашу підтримку", - додала замголови ВР.

Нагадаємо, Кабмін виділяє по 100 тисяч гривень сім'ям політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях і на окупованих територіях.

Глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що таке рішення приймається у рамках політики підтримки українців на окупованих територіях і політв'язнів. За його словами, Кабмін буде допомагати їх сім'ям, а також надавати підтримку у звільненні українців.

У червні голова держави Петро Порошенко підтримав ідею створення такої координаційної ради.